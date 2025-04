Lite per futili motivi: 42enne arrestato per tentato omicidio

CASORIA – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano con precedenti di polizia per tentato omicidio. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via Amedeo Modigliani a Casoria per la segnalazione di un soggetto armato che aveva esploso colpi d’arma da fuoco. Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno raggiunto l’abitazione segnalata constatando la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione; il malcapitato ha raccontato agli agenti, di aver visto, poco prima, un suo vicino di casa che, impugnando una pistola, ha esploso colpi d’arma da fuoco senza ferirlo al suo indirizzo mentre stava parcheggiando, all’interno del cortile, la propria vettura. I poliziotti, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul posto e alle dichiarazioni di alcune persone presenti al momento dei fatti, sono riusciti a risalire all’identità del presunto aggressore che di seguito è stato bloccato all’interno della sua abitazione. Per tali motivi, il 42enne è stato tratto in arresto dal personale operante.