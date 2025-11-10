POZZUOLI/ «Auto e bus che sfrecciano: il comune faccia qualcosa»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, la contatto per sapere se puo’ aiutare me e i cittadini che abitano nella zona. La mia abitazione si trova in via San Gennaro Agnano 20 e dopo varie segnalazioni al comando della polizia municipale, senza risposta, ci troviamo in una situazione di disagio a causa delle auto e dei bus che sfrecciano nel tratto Chiesa San Gennaro – istituto Petronio. Questa situazione fa si che avvertiamo vibrazioni a tutte le ore. Le sarei grato se potesse aiutarci.» (Carmela C.)