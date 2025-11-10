LA DENUNCIA/ «A Pozzuoli c’è un uomo che vive nella spazzatura»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregia redazione di Cronaca Flegrea, ormai è qualche mese che un signore, senza fissa dimora, ha deciso di stabilirsi sull’arenile di Via Napoli. Non conosco la motivazione che ha determinato questa situazione, ma certamente la condizione in cui vive questo clochard è al limite della sopportazione e della decenza umana, in condizioni igieniche inesistenti, sotto la pioggia, mettendo a repentaglio la propria salute, ma anche quella dell’ambiente circostante. Insomma, tra quel cumulo di rifiuti, visibile nelle foto allegate, purtroppo, ci vive un signore. La drammaticità di questo stato fu segnalato, tempo fa, dallo scrivente, ad una pattuglia di agenti della municipale che transitavano col monopattino sul lungomare, ma niente e mai accaduto. Com’è possibile che l’assessorato alle politiche sociali di questo comune non interviene ? I servizi sociali non sono a conoscenza della condizione in cui vive questo signore ? E’ il cosiddetto terzo settore, le organizzazioni no-profit, le associazioni assistenziali di volontariato, la chiesa, tutti, ma proprio tutti non vedono? Una cosa è certa, questo signore, che bisognerebbe innanzitutto identificare, non potrà, vista anche l’arrivo dell’inverno, vivere su quella spiaggia. Ne va della sua vita, della dignità di una nazione, della moralità di una comunità come la nostra. Quindi lancio un appello accorato a tutti gli enti pubblici e alle istituzioni tutte: intervenite al più presto, la vita di quella persona dipende da noi tutti. Con la speranza che questo appello possa avere la giusta risonanza, scuotendo le coscienze degli organi preposti» (Ivan D.)