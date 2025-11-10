CALCIO/ Testa, cuore e grinta: il Rione Terra vince al 90esimo e si porta a un passo dalla vetta

POZZUOLI – Doveva essere la partita di cartello della nona giornata del campionato di Promozione – Girone B e le aspettative non sono state disattese; Rione Terra e Stabia city hanno dato a una partita intensa, incerta, combattuta, a tratti sporca e giocata con grande foga da entrambe le squadre, nonostante il campo pesante. Parte meglio il Rione Terra che pare non risentire le fatiche di coppa di mercoledì e prende il controllo del campo e trova subito le giuste contromisure sul bomber dello Stabia, Farriciello. Prima Carandente poi Scala hanno la palla per passare in vantaggio ma i loro tiri finiscono fuori. Risponde presente lo Stabia city che con Farriciello impegna Borrino con un diagonale dal limite. Palla gol anche per Infimo, che sfrutta una bella combinazione per portarsi in posizione favorevole ma viene anticipato all’ultimo momento da un difensore ospite. Al 25’ Rione Terra in vantaggio: Carandente si mette in proprio e raccoglie palla sulla trequarti, salta un avversario e fa partire un missile terra aria dai 25 metri che il portiere avversario può solo sfiorare e che finisce nel sette. Lo Stabia City si dimostra squadra forte e di gran carattere, reagendo allo svantaggio con veemenza, procurandosi due grandi occasioni: nella prima il giovane portiere Borrino compie il miracolo, intercettando in controtempo il colpo di testa dell’attaccante stabiese; nella seconda azione è il palo a tenere inviolata la porta flegrea. Il Rione Terra tiene botta e finisce dunque in vantaggio il primo tempo per 1-0.

LA VITTORIA – Nella ripresa lo Stabia City rientra in campo ancora più determinato a voler riprendere la partita mentre il Rione Terra sembra adesso patire la stanchezza dell’impegno di coppa e del campo appesantito che ha determinato ben 4 cambi – due per parte – per problemi fisici. Nell’arco di 4’ lo Stabia city ribalta la gara: al 60’ Coticelli è lesto a sfruttare una spizzata da calcio d’angolo ed a siglare l’1-1; al 64’ gli ospiti usufruiscono di un calcio di rigore che Farriciello non sbaglia, portando in vantaggio la propria squadra. Il Rione Terra non si abbatte anzi, i calciatori in campo danno fondo a tutte le proprie energie riportandosi in avanti. All’81’ Di Meo ha sui piedi la palla del 2-2 ma il suo tiro si infrange sul palo. Quattro minuti dopo arriva il pari: rimessa lunga di Puzone, Granata di testa la rimette al centro dell’area e Lubrano, entrato nel secondo tempo, realizza di testa il 2-2. Non è ancora finita perché il Rione Terra ci crede e vuole portare a casa la vittoria e dall’altro lato lo Stabia city non ha alcuna intenzione di cedere il passo. Da un calcio d’angolo per gli ospiti nasce un pericolo contropiede per il Rione Terra, il portiere ospite compie un miracolo sulla conclusione di Lubrano e sulla respinta Mazzucchiello sceglie la potenza tirando alto il possibile 3-2. Al 90’ ecco il vantaggio: calcio d’angolo da sinistra di Paladino, Ciotola non arriva a colpire di testa ma alle sue spalle c’è Capitan Granata che piazza la zampata vincente per il nuovo e definitivo vantaggio del Rione Terra. Nei 7’ di recupero lo Stabia City ci prova ma non riesce a rendersi pericoloso. La partita premia la squadra che ci ha creduto di più e fino alla fine, il Rione Terra batte 3-2 lo Stabia city vincendo ￼con il cuore e con la forza del gruppo una gara di livello superiore alla categoria contro un avversario fortissimo e ben organizzato.