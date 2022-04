POZZUOLI – Questa mattina intorno alle 7 i carabinieri della stazione di Pozzuoli sono intervenuti in Via Marco Aurelio per un’auto in fiamme. Si tratta di una Lancia Y intestata ad una 49enne del posto, incensurata. Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo e sono state domate dai vigili del fuoco di Pozzuoli. Indagini in corso dei carabinieri per accertare causa e dinamica. Non si esclude un “dispetto” nei confronti della proprietaria della vettura, legato a motivi di natura personale.