AREA FLEGREA – Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della movida, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Montecalvario, Decumani, Vomero e Bagnoli, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli e della Polizia Metropolitana hanno effettuato controlli in zona Chiaia, ai Quartieri Spagnoli, al centro storico, nei quartieri Vomero e Bagnoli. Nell’area flegrea, tra Pozzuoli e Bagnoli, gli agenti del Commissariato Bagnoli nelle vie Coroglio, Caio Duilio, Nisida, Nuova Bagnoli e in viale Campi Flegrei, in Discesa Coroglio e piazza Bagnoli, hanno identificato 19 persone e controllato 4 veicoli.