POZZUOLI/ Atti vandalici a via Napoli: danneggiati Postamat e colonnina elettrica

POZZUOLI – Vandali in azione a via Napoli dove, in pochi giorni, sono stati danneggiati un Postamat e una colonnina elettrica per la ricarica delle automobili. In particolare nel mirino di ignoti è finito lo sportello dell’ufficio postale di Corso Umberto I: qui è stato mandato in frantumi lo schermo del dispositivo per il prelievo di banconote. A poche decine di metri di distanza, invece, nei pressi del parcheggio all’inizio del lungomare di via Napoli, è stata distrutta una colonnina installata dall’Enel lungo la strada. Entrambi i dispositivi sono stati messi fuori uso.

LE TELECAMERE – I due atti vandali sarebbero stati ripresi dalle telecamere private di alcune attività commerciali presenti in zona e dagli occhi elettronici del sistema di videosorveglianza del comune di Pozzuoli.