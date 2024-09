POZZUOLI/ Giovane imprenditore sfida crisi e bradisismo e apre una nuova pasticceria

POZZUOLI – “Pasticceria Flegrea”: è questo il nome scelto dal giovane imprenditore Raffaele Cardillo per la sua attività commerciale che aprirà i battenti in settimana a Largo Palazzine, a Pozzuoli. Il taglio del nastro è stato messo in agenda per sabato 14 settembre. «In una Pozzuoli che soffre ho deciso di investire. Pozzuoli è il posto in cui sono nato e cresciuto, in particolare proprio dove abitavo aprirò la mia seconda attività. Ho rilevato l’ex bar Malibù dei miei amici Mario ed Antonio, a cui volgo i miei ringraziamenti per tutto. Ce la metterò tutta come ho sempre fatto, questa volta però ho ampliato la mia classica attività di bar e pasticceria, includendo anche il Lounge Bar», racconta Raffaele, non affatto sfiduciato dall’acuirsi del fenomeno del bradisismo e dalla chiusura di tante attività, ma anzi incoraggiato a dare il meglio per il proprio territorio e i suoi concittadini.

LA SFIDA – «Ce la metterò tutta per far tornare Largo Palazzine come punto di ritrovo – aggiunge il giovane imprenditore che vive questa nuova esperienza come un’importante sfida – Come lo è sempre stato, fino a quando il bradisismo non ha causato danni morali ed economici». E non manca l’appello all’intera comunità locale: «Facciamo tutti in modo di far tornare Pozzuoli a risplendere e di far capire che è uno dei posti più belli al mondo».