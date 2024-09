POZZUOLI/ Guerra a taxi abusivi e automobilisti “fuorilegge”: sequestrati 11 veicoli a Licola

POZZUOLI – Giro di vite a Licola contro i taxi abusivi e gli automobilisti irregolari. Questa mattina i carabinieri della stazione di Licola insieme ai colleghi del reparto radiomobile e a una pattuglia della Polizia municipale di Pozzuoli hanno sequestrato undici auto tra Piazza San Massimo, via dei Platani e il parcheggio della stazione della Circumflegrea. In totale sono state 24 le sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo totale di euro 18.055 euro.

L’OPERAZIONE – Nel dettaglio i militari hanno fermato e sanzionato un automobilista per guida senza patente perché mai conseguita; un altro per guida con patente scaduta di validità; ben 10 automobilisti che erano alla guida di veicoli sprovvisti di assicurazione; 6 per mancata revisione; e 6 per mancanza di documenti di circolazione. Violazioni che hanno portato al sequestro amministrativo di undici autovetture che sono state prelevate dai carri attrezzi e trasferite nei depositi giudiziari.

I TAXI ABUSIVI – Le attività di contrasto al fenomeno dei taxi abusivi la scorsa settimana hanno portato al sequestro di altre tre vetture utilizzate da extracomunitari per il trasporto di persone lungo la tratta compresa tra Pescopagano e la stazione della Circumflegrea di Licola.