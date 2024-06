POZZUOLI/ Assalto armato al bar Q8: rapinatori saltano sul bancone e portano via l’incasso – LE FOTO IN ESCLUSIVA

POZZUOLI – Rapina all’alba ai danni del bar del distributore Q8 in via Campi Flegrei, nei pressi del “Villaggio del Fanciullo”, dove due uomini hanno fatto irruzione alle 04:45 in punto minacciando con una pistola un cliente che si trovava al banco in attesa del caffè e due dipendenti. I rapinatori hanno agito con i volti travisati e i cappucci in testa: mentre uno teneva fermi sotto la minaccia di una pistola i presenti, l’altro è saltato sul bancone del bar per raggiungere il box dove si trovano le casse. Il raid è stato fulmineo, durato meno di due minuti, e ripreso interamente dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale. Una volta presi i soldi dell’incasso i due si sono dati alla fuga. Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli che hanno avviato indagini sull’accaduto.

LE FOTO