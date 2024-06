CAMPI FLEGREI/ “Anch’io sono la Protezione Civile”: riparte il progetto dedicato ai ragazzi

BACOLI – Entra nel vivo la quattordicesima edizione dei campi scuola ‘Anch’io sono la Protezione Civile’, il progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato di Protezione Civile. «Un progetto formativo e informativo importante in termini di prevenzione non strutturale che – commenta il Capo Dipartimento Fabrizio Curcio –, in questi anni ha contribuito a diffondere nelle giovani generazioni la consapevolezza dei rischi naturali e a stimolarne il ruolo attivo nelle comunità avvicinandoli, al contempo, al mondo del volontariato organizzato di protezione civile, preziosa risorsa per il nostro Sistema». Attraverso un percorso didattico di una settimana, articolato in esercitazioni pratiche a lezioni teoriche, gli oltre 5mila partecipanti ai 250 campi attivati, da giugno a settembre, su gran parte del territorio nazionale, avranno l’opportunità di avvicinarsi al Sistema di protezione civile e, in particolare, al mondo del volontariato, approfondendone professionalità e competenze. Grazie alla fattiva collaborazione e al pieno coinvolgimento dei rappresentanti delle diverse Componenti e Strutture operative del Servizio Nazionale, potranno inoltre approfondire la conoscenza dei rischi presenti sui propri territori e dei Piani di protezione civile, imparare i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza e partecipare alle diverse attività messe in campo a tutela dell’ambiente, del territorio e, in particolare, del patrimonio boschivo e naturalistico.

IN CAMPANIA – I Campi Scuola sono gratuiti. Quest’anno la Regione Campania ha finanziato le attività con oltre 180mila euro per assicurare un’ampia copertura territoriale. Sul sito della Protezione Civile della Regione Campania è possibile consultare Comune per Comune e associazione per associazione le modalità per la preiscrizione che sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili.