Brucia ancora la collina dei Camaldoli, in volo mezzi aerei

NAPOLI – A partire da questa mattina si sono alzati in volo i mezzi antincendio aerei per lo spegnimento del rogo sulla collina dei Camaldoli a Napoli, sviluppato nel primo pomeriggio di mercoledì. La Prefettura fa sapere che l’incendio risulterebbe ‘aumentato’ e scende verso via Epomeo, nel quartiere di Soccavo. Il primo fronte delle fiamme, sul versante basso a Soccavo-Pianura, è stato coperto da un elicottero con capacità di carico di 500 litri che ha raggiunto la collina per il primo lancio, seguito da un canadair dei vigili del fuoco partito da Ciampino, con capacità di 6.130 litri. Sull’origine delle fiamme sono in corso accertamenti: non si esclude la natura dolosa.