POZZUOLI/ Banditi scatenati, altro colpo nella notte: scassinata la pizzeria “500 Grammi” – LE FOTO IN ESCLUSIVA

POZZUOLI – Non si placa l’ondata di furti e rapine a Pozzuoli. La scorsa notte, nel mirino dei ladri, è finita la pizzeria “500 Grammi” in via Artiaco, a Pozzuoli. Il colpo è stato messo in atto alle 2:52 quando i banditi, giunti presumibilmente in sella a uno scooter, hanno scassinato la serranda. In due, col viso coperto rispettivamente da un cappuccio e da un casco, si sono fatti spazio nel locale e hanno portato via il cassetto della cassa, un telefonino per i clienti e un salvadanaio delle mance. Ancora da quantificare il danno. A fare l’amara scoperta, questa mattina, è stato il titolare.

LE INDAGINI– Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che puntano a risalire all’identità dei ladri attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l’intero colpo.