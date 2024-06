Tornano le ZTL estive a Bacoli: domani la riattivazione

BACOLI – Via alla riattivazione delle Zone a Traffico Limitato a Bacoli. Si parte domani. E saranno attive fino al giorno 8 settembre. Si tratta in particolare delle ZTL estive di Pennata, Poggio, Marina Grande, del Complesso Portuale di Baia e la continuazione di Via G. De Rosa. Per le sola ZTL del Complesso Portuale di Baia – fa sapere il Comune – l’attivazione avverrà dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 24.00 della domenica e nelle giornate festive. «La riattivazione delle ZTL garantisce vivibilità a zone del nostro territorio particolarmente stressate per il sovraffollamento derivante dalla balneazione, per cui rappresenta uno strumento di civiltà che garantisce il benessere dei residenti, oltre che la riappropriazione di spazi comuni importanti per lo sviluppo del concetto di comunità – fa sapere l’amministrazione comunale – Al fine di evitare l’eccessivo affollamento della casella istituzionale [email protected], si invitano i cittadini ad inoltrare in anticipo le richieste di pass che decorreranno, in ogni caso, a far data dalla scadenza del precedente permesso».