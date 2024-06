Bradisismo, slitta il decreto legge sui Campi Flegrei. Il Ministro: «Stiamo lavorando per reperire fondi»

POZZUOLI – È slittato il decreto legge sui Campi Flegrei, il cui esame era atteso nel Consiglio dei ministri in programma domani. Lo ha reso noto oggi il ministro della Protezione civile Nello Musumeci durante un convegno. Tra le misure attese nel decreto, ci sono i fondi per mettere in sicurezza e riqualificare gli edifici pubblici e privati di Pozzuoli e dell’area flegrea interessati dal bradisismo. «Stiamo lavorando per reperire i fondi necessari, non è un’impresa facile in questo contesto, io penso molto ragionevolmente che entro il mese potremmo deliberare» ha spiegato Musumeci.