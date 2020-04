POZZUOLI -I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato L.I – 23enne del posto, già ai domiciliari – in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Napoli. Il giovane dovrà scontare in carcere tre anni di reclusione per una rapina aggravata commessa il 25 gennaio 2019 presso il “Road Bar” di Arco Felice. Il 23enne, dopo aver fatto irruzione nel bar tabacchi di via Domitiana, fu disarmato del coltello impugnato e arrestato in flagranza di reato dai militari della sezione Radiomobile.