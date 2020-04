POZZUOLI – «Siamo al lavoro, e non da oggi ma da settimane ormai, per cercare residenze per il personale ospedaliero. Ma vi prego di non cadere nelle trappole di chi è alla ricerca di visibilità, ma non dà soluzioni concrete. La residenza universitaria di via Carlo Rosini è la casa degli studenti: oggi circa 60 ragazzi alloggiano lì. Ed in questo preciso momento sono disposti in stanze singole, occupando quasi tre piani della struttura, nel rispetto del distanziamento sociale». Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che considera “inapplicabile” la proposta di collocare nella struttura di via Rosini gli operatori sanitari del Santa Maria delle Grazie da mettere in quarantena lontano dalle loro famiglie.

AL LAVORO PER TROVARE SOLUZIONI – «Si metterebbero a rischio contagio dei giovani che vivono lì dentro – ha aggiunto il primo cittadino -, perché quella è la loro casa dove stanno trascorrendo la quarantena non avendo fatto ritorno nelle loro famiglie, in seguito al DPCM. Con dei privati abbiamo avviato dei contatti per reperire alloggi, appartamenti, stanze dove far alloggiare medici, infermieri, oss e operatori del settore pulizia. Non è semplice questa strada, ma stiamo contattando i diversi proprietari per trovare adesioni e possibili soluzioni. Stiamo anche sollecitando la Regione affinché elabori un provvedimento a sostegno di questa iniziativa. Fare chiacchiere inutili in questo momento lo trovo veramente di pessimo gusto, e per nulla interessante, né politicamente né socialmente – ha concluso il sindaco Figliolia -. Stiamo facendo quello che sappiamo fare: stiamo lavorando! La comunità lo sa, lo percepisce e lo manifesta. Le chiacchiere e le discussioni inutili e infondate le lasciamo agli altri!».