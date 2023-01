POZZUOLI/ Assalto a Mister Risparmio: banditi messi in fuga dal “guardiano virtuale” – LE FOTO

POZZUOLI – Ladri in azione nel quartiere di Monterusciello, dove nel mirino di uomini armati è finito il supermercato “Mister Risparmio”. L’assalto è avvenuto nella notte di mercoledì, quando la banda giunta a bordo di un’auto in via Monterusciello. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale quando l’orologio segnava l’1.32. Mentre uno faceva da palo all’esterno, nella vettura parcheggiata lungo la strada, quattro uomini incappucciati, con i volti coperti da passamontagna e armati di picconi e mazzole hanno scassinato la serranda che dà all’atrio.

L’OBIETTIVO – Una volta entrati hanno poi tentato di accedere ai locali interni, dove ci sono le casse. Qui hanno provato a sfondare la porta d’ingresso, ma ad un certo punto sono stati costretti a desistere per l’entrata in funzione del sistema di vigilanza che da remoto, con l’ausilio di un operatore collegato da remoto al locale (una sorta di guardiano virtuale) ha intimato ai ladri di andare via annunciando l’arrivo delle forze dell’ordine.

LA FUGA – Pochi secondi e dopo aver provocato ulteriori danni alla porta d’ingresso, la banda si è data alla fuga a bordo di un’auto facendo perdere le tracce. Il tentativo di furto di mercoledì è il secondo subito da Mister Risparmio negli ultimi mesi: lo scorso giugno, con le stesse modalità, malviventi provarono ad accedere all’intero del locale ma anche in quell’occasione furono messi in fuga dal sistema di vigilanza da remoto.