BACOLI/ Black out elettrico, protesta di commercianti e residenti

BACOLI – Cassonetti rovesciati e sit-in in strada da parte di residenti e commercianti al Fusaro che protestano contro l’ennesimo black out elettrico che sta creando non pochi problemi nella zona. “Siamo residenti e commercianti di Bacoli, zona Fusaro, nei pressi casina Vanvitelliana. Stiamo da 24 ore senza corrente. Presa in giro da parte del comune e dell’enel. Una storia che si ripete” racconta Tony, titolare di un’attività commerciale della zona.