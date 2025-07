POZZUOLI/ Arrestato per rapina, evade tre volte in due mesi: 29enne finisce a Poggioreale

POZZUOLI – Dopo tre evasioni è finito a Poggioreale il 29enne C.R., residente al Rione Toiano, arrestato ieri dai poliziotti dell’ufficio misure di prevenzione e sicurezza del Commissariato di Pozzuoli. L’uomo, a fine maggio, aveva ricevuto la misura degli arresti domiciliari in seguito a una condanna per rapina. Nonostante il braccialetto elettronico, però, era riuscito più volte a lasciare la propria abitazione facendo scattare l’allarme anti evasione. In un’occasione, addirittura, si era reso irreperibile per dodici ore facendo aggravare ulteriormente la sua posizione finita al vaglio del Tribunale di Sorveglianza. Nella giornata di ieri il GIP di Napoli, a seguito di una proposta di aggravamento, ha disposto la modifica della misura cautelare dai domiciliari al carcere. Il 29enne è stato raggiunto nella sua casa al Rione Toiano dai poliziotti – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che lo hanno condotto nel carcere di Poggioreale.