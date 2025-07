Pirotecnica Puteoli: emozioni che brillano a Pozzuoli e nei Campi Flegrei

POZZUOLI – Wedding e party, spettacoli acquatici, piromusicale con fuochi ed effetti a ritmo di musica, fumate colorate, eventi privati in location suggestive, ville, ristoranti e locali privati. Pirotecnica Puteoli offre questo e altro per rendere unico ogni eventi. Una tradizione che va avanti dal 1970 e che vede l’azienda leader nel settore a Pozzuoli e nei Campi Flegrei. Grazie a un personale altamente specializzato Pirotecnica Puteoli opera in piena sicurezza utilizzando prodotti, materiali e tecnologie all’avanguardia avendo, inoltre, le autorizzazioni dovute. Un marchio, un nome, una garanzia sul territorio da oltre 50 anni.

*spazio autogestito