POZZUOLI/ «Area transennata, posti auto negati per lavori mai iniziati»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Qui in via Luciano a Pozzuoli i lavori non sono mai iniziati. In realtà hanno solo cambiato le transenne e tappato le due buche in corrispondenza della condotta idrica, dove hanno messo una prolunga esterna. Per il resto è tutto fermo da mesi e la presenza di queste transenne crea solo disagi e toglie preziosi posti auto ai residenti. Come è possibile una cosa del genere? Possibile che nessuno vede? A poca distanza c’è anche un muretto sfondato che non viene ripristinato».