Lidi militari, riunione senza accordo: rottura tra Esercito e comune di Bacoli

BACOLI – Si è concluso senza accordo l’incontro tenutosi questa mattina al Comune tra la Marina Militare, l’Esercito e il sindaco di Bacoli Josi della Ragione. Alla riunione era presente anche l’Agenzia del Demanio la quale ha ribadito al primo cittadino che gli arenili oggetto di controversia tra Comune e Militari “sono in consegna da parte dello Stato ai militari” . La mattinata era iniziata con la delimitazione del lido della Marina in area militare fino alla battigia, per evitare ulteriori intrusioni senza autorizzazioni, come avvenuta ieri, da parte delle auto comunali che hanno re-installato i cartelli rimossi l’altro giorno. L’Agenzia del Demanio ha anche consigliato al sindaco l’iter burocratico da seguire per richiedere la sdemanializzazione delle spiagge.

ROTTURA – I militari forti del parere dell’Agenzia del Demanio hanno dettato le condizioni. Ed è stato l’Esercito a rompere il tavolo, manifestando al sindaco che quest’estate non sarà consentito l’accesso ai residenti non accompagnati dai militari dell’Esercito. Mentre la Marina ha confermato la disponibilità di 20 posti gratuiti per i residenti meno abbienti previa autorizzazione del Comune. Di contro il sindaco ha chiesto agli ufficiali della Marina presenti alla riunione, il Comandante Danese e il suo vice Cuccovillo, di attendere, senza specificare il motivo, 24 ore per rimuovere i cartelli “spiaggia libera”.