Business Network International: a Pozzuoli la prima edizione

POZZUOLI – Giovedì 23 aprile alle ore 19:00, l’Hotel Gli Dei di Pozzuoli ospiterà la prima Edizione della Local Convention di BNI (Business Network International). L’iniziativa rappresenta un format inedito nel panorama di BNI, ideato e lanciato dal

Capitolo flegreo “Terra dei Miti”. Per questo primo appuntamento il tema sarà “A Myth is

Born”. I miti incontrano il business: creare valore, generare opportunità, costruire il futuro dell’Area flegrea.

L’OBIETTIVO – L’evento è stato sviluppato con l’obiettivo di porre al centro del dibattito la valorizzazione e lo sviluppo socioeconomico del territorio attraverso le eccellenze produttive. BNI rappresenta da oltre quarant’anni l’organizzazione di business networking più vasta e di

successo a livello mondiale, con oltre 350.000 membri, tra professionisti e imprenditori, attivi in 76 diversi paesi, riuniti in gruppi chiamati “Capitoli”, afferenti a specifiche aree territoriali. Da novembre 2025, anche il territorio flegreo ha un proprio capitolo: “Terra dei Miti”,

ideato e guidato dall’Assistant Director Mike Lubrano, che ad oggi conta 30 membri

fondatori. Il nome del gruppo intende suggellare il senso di genetica appartenenza a quel patrimonio di significati culturali e sociali che la storia e la narrazione del territorio flegreo interpretano da millenni.

In un momento di profonda trasformazione economica, mentre una congiuntura nazionale e internazionale mette ancora una volta a dura prova le prospettive di sviluppo del territorio, il capitolo “Terra dei Miti” intravvede delle opportunità nelle difficoltà, intendendo porsi anche come un interlocutore virtuoso per le Istituzioni e per gli Enti di settore, nonché a beneficio dell’intero tessuto socioeconomico e produttivo locale.

LA PARTECIPAZIONE – Per questo i comuni flegrei hanno concesso il patrocinio morale all’iniziativa ed i Sindaci sono stati invitati a partecipare alla Convention con un proprio intervento. Il primo cittadino di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e il Sindaco di Quarto Antonio Sabino hanno confermato la loro presenza, mentre il Comune di Monte di Procida ha concesso il patrocinio. Altra ospite di eccezione sarà la Presidente del Consiglio Comunale di Napoli Vincenza Amato. Nel corso dell’evento, Francesco Cacciapuoti, Executive Director della Region BNI Napoli Nord Ovest, illustrerà la peculiare strategia relazionale e operativa di BNI mentre i membri fondatori illustreranno le sinergie attivate grazie alle quali, in pochi mesi, hanno già superato 750 mila euro di scambio di referenze e di affari. Il Presidente del Capitolo, Giuseppe Affuso, dichiara che il valore specifico del progetto, di cui i suoi membri si sono fatti interpreti, risiede nella ferma determinazione ad adottare modelli e metodi di business basati su collaborazione, reciprocità e trasparenza.

L’appuntamento di giovedì si configura dunque come un momento di fondamentale

importanza per l’area flegrea, segnando l’inizio di un nuovo paradigma fondato sulla

profonda connessione tra eccellenza imprenditoriale e territorio. Attraverso il lancio di questo format originale e distintivo, gli stakeholders del Capitolo “Terra dei Miti” non solo ribadiscono la propria missione di trasformare il networking in un motore di crescita

sostenibile, ma accendono i riflettori su una zona caratterizzata da una spiccata vivacità

imprenditoriale. «L’auspicio – dichiara il Director Mike Lubrano -, è che questa prima edizione possa diventare un appuntamento fisso e un punto di riferimento per l’intera comunità produttiva flegrea, capace di proiettare l’eredità del passato verso una visione del futuro solida, virtuosa e ambiziosa».