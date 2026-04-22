Incidente a Bacoli: auto distrutte, una persona finisce all’ospedale

​BACOLI – Violento incidente nel pomeriggio di ieri in via Cuma, teatro di uno scontro tra due vetture. Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, soccorso sul posto dai sanitari del 118 e trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Bacoli che hanno effettuato i rilievi del caso e ricostruito la dinamica dell’incidente che ha coinvolto una Nissan Juke (nella foto di Paco Smart) e da un’Audi, entrambe pesantemente danneggiate. Le condizioni del ferito non sono preoccupanti.