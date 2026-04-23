Doppio colpo fallito ai bancomat di Bacoli e Monte di Procida

BACOLI/MONTE DI PROCIDA – Ladri in azione nella notte a Bacoli e Monte di Procida. Nel mirino sono finiti i dispositivi bancomat della Banca di Credito Popolare, in via Miseno e del Monte dei Paschi di Siena, in via Pedecone. In entrambi i casi i colpi non sono andati a segno. I malviventi hanno agito con i volti coperti da passamontagna a bordo di un’auto scura. Il primo colpo è stato tentato intorno alle 4 a Bacoli e successivamente, dopo un’ora, a Monte di Procida. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli.