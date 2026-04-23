Don Bruno Bignami a Quarto per parlare di pace

QUARTO – Oggi alle ore 18.30, nella parrocchia Gesù Divino Maestro a Quarto, incontro sulla Dottrina Sociale della Chiesa. Interviene don Bruno Bignami, direttore nazionale della Pastorale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Saranno presenti il vescovo di Pozzuoli e di Ischia, don Carlo Villano e il sindaco di Quarto, Antonio Sabino. Modera i lavori il direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e il lavoro, Tony Delle Donne. L’incontro è inserito nel percorso formativo sulla Dottrina Sociale della Chiesa, promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e il lavoro, dal Progetto Policoro, dalla Commissione dell’Ufficio diocesano Cura del Creato, Giustizia e Pace, dal Mlac e dall’Azione Cattolica diocesana.

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Tags: Antonio Sabinocarlo villanoDon Bruno BignamiDottrina Sociale della ChiesaPolitica

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