Tra memoria, scienza e inclusione a Pozzuoli torna “Pagine Libere”

POZZUOLI – Un appuntamento che intreccia storia, cultura e divulgazione scientifica animerà Palazzo Toledo domani venerdì 24 aprile, nell’ambito della rassegna “Pagine Libere”, promossa dal Comune di Pozzuoli insieme a Lunaria Onlus e al Gruppo Archeologico Kyme, con il sostegno del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. L’iniziativa si inserisce nel più ampio racconto dei Campi Flegrei come territorio di continua trasformazione, dove natura e memoria si sovrappongono generando nuove forme di conoscenza condivisa. Palazzo Toledo, luogo simbolico legato alla stagione vicereale e alla figura di Don Pedro de Toledo, si conferma spazio vivo di produzione culturale.

L’EVENTO – Il programma prenderà avvio alle ore 16 con una visita teatralizzata che accompagnerà il pubblico in un percorso immersivo tra le stanze del palazzo, in cui i personaggi storici rivivranno attraverso la narrazione scenica, restituendo voce e corpo alla memoria del passato. Alle ore 17 seguirà la presentazione del volume “Miti, leggende e storie della geologia in Campania”, a cura dei professori Valerio Agnesi e Franco Foresta Martin. Il testo propone un’interpretazione integrata del territorio campano, in cui scienza e tradizione si intrecciano per raccontare la complessità geologica e culturale dell’area flegrea. Interverranno con i curatori del volume Mariasole La Rana, assessore alla cultura, i curatori del volume e Pietro Aucelli, docente di Geomorfologia dell’Università di Napoli. La moderazione sarà affidata al giornalista Marco Martone. Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione con le letture che saranno curate dalle Lectrices e dai Lectores dell’Accademia dei Campi Flegrei, mentre la presenza dell’interprete LIS Linda Guastafierro garantirà l’accessibilità all’evento anche al pubblico sordo. Le conclusioni saranno affidate a Federica Russolillo, presidente di Lunaria, e ad Anna Abbate, presidente del Gruppo Archeologico Kyme.