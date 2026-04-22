Festa bis per nonna Matilde: torta per i cento anni nella RSA di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Continuano i festeggiamenti per nonna Matilde, la neo centenaria di Pozzuoli che sabato scorso ha festeggiato il grande traguardo. Dopo la festa con figli, nipoti e pronipoti, Matilde Di Francia oggi è stata avvolta dal calore di infermieri, medici, OSS e dalla direttrice della RSA di Toiano dove è ospite. Nata il 18 aprile del 1926, ha vissuto tra Pozzuoli e la campagna, circondata dall’amore della sua famiglia e dell’inseparabile marito, Giuseppe Maiorano detto “Barone”. Durante la festa nella RSA di via Diocleziano per la nonnina c’è stata anche la visita del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che le ha regalato un mazzo di fiori e una pergamena ricordo.

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