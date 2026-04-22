Incendio a Pozzuoli, distrutto deposito di una scuola di vela

POZZUOLI – Un incendio ha distrutto ieri il deposito di una scuola di vela a Lucrino. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito l’incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito divampato all’interno di un manufatto nel lido Montenuovo. Una grossa nube di fumo – visibile a centinaia di metri di distanza – ha invaso l’intera area. In corso di quantificazione la stima dei danni. Non si segnalano feriti.