POZZUOLI/ Appalti e corruzione, in corso controlli al Rione Terra

POZZUOLI – Dopo le undici misure cautelari eseguite questa mattina, le forze dell’ordine si trovano in questi minuti al Rione Terra, a Pozzuoli. Tra gli arrestati figurano l’ex sindaco Vincenzo Figliolia, già coinvolto in un’altra analoga indagine e Nicola Oddati, all’epoca dei fatti componente della Direzione Nazionale del Pd e attualmente dirigente della Regione Campania. Undici in totale le misure cautelari emesse su richiesta della Procura di Napoli (procuratore aggiunto Sergio Ferrigno, sostituti procuratori Immacolata Sica e Stefano Capuano). Contestati a vario titolo i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti. Al centro dell’inchiesta presunte turbative nella gara per la concessione del Rione Terra di Pozzuoli; ipotesi di corruzione per l’aggiudicazione di un’altra pubblica concessione; presunte intermediazioni illecite sia per l’affare della conversione in struttura alberghiera del Rione Terra e anche per altri appalti pubblici.