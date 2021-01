POZZUOLI – Sono i dettagli che fanno la differenza. E Giulia Artiaco punta proprio sulla particolarità per rendere magico ogni momento. Così nasce “Special Events Ape Car”, il simpatico e affascinante modo di festeggiare su 3 ruote. Che sia un compleanno, battesimo, comunione, matrimonio, addio al celibato, festa di laurea Giulia ti raggiunge in ogni angolo di Pozzuoli, Napoli e provincia con il suo Ape Car realizzando rinfreschi e aperitivi itineranti. Disponibile per solo stuzzicheria dolce, salata, fritture, pizze e beverage a casa, all’esterno di una chiesa e nei posti più esclusivi. Il servizio è realizzato in collaborazione con la pasticceria Santopaolo di Villaricca. Per contatti e informazioni chiamare al numero: 3791950962.

