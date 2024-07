POZZUOLI/ Angela uccisa dal marito un anno fa: l’ennesima vittima di femminicidio da non dimenticare

POZZUOLI – Uccisa a 38 anni dal marito che a sua volta si è tolto la vita lasciando orfani i loro tre figli. Un anno fa moriva Angela Gioiello, 38enne di Monterusciello, donna e madre di tre ragazzini. Ennesima vittima di femminicidio che non va dimenticata. Un dramma che più volte è stato ricordato da amici e parenti. All’indomani dell’omicidio proprio nel quartiere dove viveva Angela andò in scena una fiaccolata per non dimenticare non solo la 38enne ma anche le tante vittime di violenza. «La speranza che altre donne non abbiamo più paura di denunciare. La vita è una sola va vissuta e lottata e nessun mostro può spezzarcela» è il messaggio che più volte è stato indirizzato alle tante donne che come Angela sono state costrette a subire soprusi da parte dei propri partner.