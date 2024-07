Sorpresa sul porto con 1 kg di droga: arrestata una 50enne

ISCHIA – Nel pomeriggio scorso, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante i servizi di controllo predisposti, hanno notato in zona portuale una donna che si aggirava con atteggiamento circospetto. Pertanto, gli operatori hanno controllato la predetta che, all’interno della propria borsetta, aveva occultato 10 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1 kg. Per tali motivi, l’indagata, identificata per una 50enne napoletana è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.