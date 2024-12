POZZUOLI/ Anfiteatro Flavio senza luce: resterà chiuso per un giorno

POZZUOLI – L’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli resterà chiuso a causa di una interruzione di energia elettrica. E’ quanto ha fatto sapere oggi il Parco Archeologico dei Campi Flegrei. La chiusura è stata programmata per mercoledì prossimo, quando i cancelli del sito resteranno chiusi al pubblico per l’intera giornata. “Si comunica che mercoledi 18 dicembre 2024 l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli rimarrà chiuso al pubblico per interruzione di energia elettrica, a causa dei lavori in corso.” si legge nell’avviso.