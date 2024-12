A Villaricca si ricorda Santo Romano: evento per la legalità al palazzetto dello Sport

VILLARICCA – L’Associazione “Idee e Concretezza” organizza un incontro in memoria di Santo Romano, un momento di riflessione profonda sul valore della legalità e della giustizia, per non dimenticare mai chi ha lottato per un futuro migliore. In un’epoca in cui la speranza può sembrare lontana, eventi come questi ci ricordano l’importanza di rimanere uniti nella lotta contro ogni forma di ingiustizia. Saranno coinvolte anche le scuole cittadine, unendo le nuove generazioni a questo importante tema, affinché il messaggio di legalità e giustizia possa essere trasmesso alle future leve della società. Tra gli ospiti che interverranno, saranno presenti: il maresciallo ordinario Pietro Amati, Comandante della stazione carabinieri di Villaricca; il sindaco di Villaricca, Maria Rosaria Punzo; la madre e la fidanzata di Santo Romano e gli avvocati che difendono i familiari della giovane vittima. L’evento è in programma per 18 dicembre alle ore 10 presso il Palazzetto dello Sport.