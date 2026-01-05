POZZUOLI/ Andreozzi vice sindaco mai nato dà vita alla quinta Giunta Manzoni

POZZUOLI – Un vice sindaco mai nato, tre purgati e un consigliere eletto che se ne va a casa. Nasce la quinta Giunta Manzoni a quasi un mese dal fallito golpe da parte di 13 consiglieri. Al termine di intense, frenetiche e tese giornate fatte di incontri su più tavoli, il sindaco nella serata di lunedì ha trovato la quadra. Diversi sono i colpi di scena: su tutti c’è Andreozzi (nella foto con la neo assessora regionale Fiorella Zabatta), che non sarà più vice sindaco. Con il vestito per il grande giorno già pronto, il vulcanico esponente di Europa Verde ha trovato davanti a sé lo sbarramento da parte di Gennaro Pastore che lo ha spinto a fare un passo indietro.

IL PARADOSSO – Dietrofront definitivo arrivato al termine di due lunghe riunioni andate in scena domenica e lunediì. Andreozzi sarà assessore senza la delega a vicesindaco, ma darà la possibilità al suo fido Vicente Miglucci di entrare in consiglio comunale nonostante gli appena 150 voti ottenuti alle ultime elezioni. Ironia della sorte, esce di scena invece Vittorio Festa che di voti ne ha ottenuti ben 614.

GLI ASSESSORI – Confermati – come ampiamente anticipato dal nostro giornale – Ismeno e Caiazzo per il PD, Gloria per Pozzuoli al Centro, La Rana per Davvero Pozzuoli. Resta in Giunta – salvo colpi di scena dell’ultima ora – anche Maria Magliulo. Il nuovo vice sindaco sarà una donna, nominata in quota sindaco. Si tratta di un tecnico il cui nome sarà reso noto nella giornata di mercoledì. Dei sette assessori, una casella andrà a Cossiga e Pisano in quota Avanti. I decreti di nomina sono attesi per le prossime ore. Vanno all’opposizione tre dei sette ribelli: Volpe, Morra e Sebastiano.