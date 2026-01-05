POZZUOLI/ Torna in carcere Di Costanzo junior, figlio del boss di Via Napoli

POZZUOLI – Torna in carcere Salvatore Di Costanzo, 28 anni, figlio del boss di via Napoli, Francesco Saverio detto “o cecato”. Con diversi precedenti penali alle spalle, tra cui rapina e detenzioni di armi, il rampollo dei Di Costanzo è stato raggiunto dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli – diretti dal comandante Raffaele Castanò – mentre si trovava a Napoli dove stava scontando gli arresti domiciliari. A suo carico è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito dell’aggravamento della pena. Nel 2023 Di Costanzo junior fu arrestato, sempre dai carabinieri, per una serie di rapine commesse ai danni di giovanissimi nel centro storico di Pozzuoli.