Trema la terra a Pozzuoli: scossa di magnitudo 2.9

POZZUOLI – Forte scossa nel primo pomeriggio di oggi a Pozzuoli. I sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato – alle ore 13:54 – un evento di magnitudo pari a 2.9 con epicentro localizzato in zona Solfatara. La profondità è di 2.8 km. La scossa è stata avvertita in gran parte della città, in particolare nelle zone vicine all’epicentro. Segnalazioni sono giunte anche dai quartieri di Licola e Monterusciello e dai vicini comuni flegrei. L’evento sismico rientra in uno sciame iniziato questa mattina alle 10:33. Al momento non si registrano particolari criticità.