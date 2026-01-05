POZZUOLI/ Sette aree di sosta e navette gratis per l’aperitivo della vigilia dell’Epifania

POZZUOLI – Anche per l’ultimo appuntamento del S’Move Festival, oggi 5 gennaio 2026, sarà attivo il sistema di aree di sosta e navette gratuite. Al Molo Caligoliano, dalle ore 07:00 alle 02:00 del 6 gennaio; Mercato Ittico Ingrosso di via Fasano-via Roma, dalle 09:00 alle 02:00; Scuola Media G.B. Pergolesi – Via R. Annecchino, dalle 17:00 alle 02:00; Mercato Ortofrutticolo-Viale dell’Europa Unita 1, dalle 16:00 alle 02:00; C9-Via Vecchia delle Vigne, dalle 07:00 alle 02:00; Olivetti, aperto h24; Area di sosta Ex Sofer, aperta h24. Per quanto riguarda le navette gratuite i collegamenti da e verso Pozzuoli centro sono: Parcheggio Scuola Pergolesi, Area Ex Sofer, Mercato Ortofrutticolo, Parcheggio Olivetti, Parcheggio C9, Villa Avellino con orario dalle 17:00 alle 1:00 del 6 gennaio.