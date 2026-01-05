Rissa tra tunisini e russi alla stazione di Bagnoli: quattro persone arrestate

BAGNOLI – Questa notte verso mezzanotte i carabinieri della stazione Bagnoli stavano percorrendo viale della Liberazione quando hanno sentito delle urla provenire dalla stazione metro Bagnoli-Agnano. Intervenuti, si è capito che era in atto una rissa tra due cittadini tunisini e due cittadini russi. I militari hanno sedato la rissa e bloccato i quattro. Sequestrati bastoni in legno e coltelli. I 4, i tunisini hanno 20 e 25 anni mentre i russi hanno 43 e 52 anni, sono stati arrestati. Dai primi accertamenti pare che la lite sia nata per motivi che nascono dopo aver ingerito molto alcol: inutili, futili e irrisolti.