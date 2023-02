POZZUOLI/ Altro furto nella notte: ladri colpiscono negozio cinese

POZZUOLI – Non si placa l’ondata di furti in città. Questa notte nel mirino di una banda di ladri è finito il negozio cinese “Happy Casa” in via Solfatara. Qui ignoti hanno scassinato la saracinesca d’ingresso e portato via la cassa con diverse centinaia di euro. La scoperta è stata fatta in mattinata dagli stessi titolari. Il furto è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale che hanno immortalato tre uomini incappucciati che poi sono scappati a bordo di un’auto.

IL PRECEDENTE – Nei giorni scorsi, a poche centinaia di metri di distanza, un analogo colpo era stato messo a segno ai danni della farmacia Domiziana. In quell’occasione i ladri dopo aver divelto la saracinesca d’ingresso hanno portato via la cassa con circa 8mila euro.