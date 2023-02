Oggi e domani a Pozzuoli i big del nuoto

POZZUOLI – L’attesa è finita. Ha preso il via il 1° Trofeo Città di Pozzuoli, meeting nazionale e internazionale di nuoto nella piscina del Pala Trincone di Monterusciello. Presenti Viola Scotto di Carlo, Stefano Ballo, Marina Cacciapuoti, Noemi e Antonietta Cesarano, Roberta Piano Del Balzo, Alessia Polieri, Pasquale Giordano, Giuseppe Ilario, Vincenzo Caso, Giuseppe Del Vecchio e tanti altri. In totale saranno 800 i nuotatori in gara divisi per 40 società partecipanti.

IL PROGRAMMA – Le gare sono iniziate alle ore 8,45 con le eliminatorie dei 100 metri stile libero, poi, a seguire le eliminatorie dei 100 dorso, 200 farfalla, 200 rana, e 4×50 mista. Nel pomeriggio alle ore 16,40 ci saranno, poi, le gare dei 50 stile libero e 50 rana con la premiazione alla fine di ogni gara. La quarta parte della giornata prevede, poi, i 50 dorso, 200 misti e 50 farfalla. Domenica, invece, alle ore 11,20 di mattina saranno svolte le eliminatorie dei 100 rana e 100 farfalla e la finale dei 200 dorso. Nel pomeriggio, poi, si svolgeranno le finali dei 400 stile libero, 100 stile libero, 100 dorso, 100 rana, 100 farfalla, tutte sia maschili che femminili, e si concluderà con la staffetta 4×50 stile libero.