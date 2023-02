POZZUOLI/ “Alto impatto” dopo i furti in villa: identificate 116 persone

POZZUOLI – Operazione di “Alto impatto” dopo l’escalation di furti in case e ville a Pozzuoli. Nella serata di ieri gli agenti del commissariato di Pozzuoli, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, in particolare nel centro storico, via Celle, via Campana, Arco Felice e nella zona alta della città.

I CONTROLLI – Durante le operazioni, condotte da numerosi agenti, sono state Identificate 116 persone di cui 27 con precedenti di polizia, inoltre sono stati controllati 61 veicoli e 4 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.