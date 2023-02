Trema ancora la terra a Pozzuoli: nuove scosse dopo lo sciame della notte

POZZUOLI – Trema ancora la terra a Pozzuoli. Dopo lo sciame sismico registrato a partire dall’1.06 della scorsa notte, questo pomeriggio due scosse sono state rilevate dall’Osservatorio Vesuviano. Il primo evento sismico, di magnitudo pari a 1.3 e ad una profondità di 2.7 km, si è registrato alle 18.16 con epicentro nel golfo di Pozzuoli; mentre poco fa, alle 19:14, è avvenuto un altro fenomeno di magnitudo 1.9 ad una profondità di 1.8km con epicentro zona via Celle. Le scosse sono state sentite in gran parte del centro storico, via Napoli e nella zona alta della città. Non si registrano danni a cose e persone.