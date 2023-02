CALCIO/ Il Rione Terra non va oltre lo 0-0 contro la Sanciprianese

BACOLI – Il Rione Terra Calcio Sibilla fallisce il primo set point per quanto riguarda la possibilità di ottenere il bottino pieno sfruttando il doppio turno casalingo consecutivo. Al “Chiovato” di Bacoli, i padroni di casa impattano infatti 0-0 contro l’arcigna Sanciprianese, a caccia di punti per evitare i playout in un girone di ritorno che, come spesso capita, lima i valori tra le squadre di testa e quelle in fondo alla classifica. Pareggio che lascia comunque il Rione Terra Sibilla al quarto posto, in una salda posizione in zona playoff a quota 36 punti, perdendo sì 2 punti sul Vitulazio, ma guadagnandone uno sulle inseguitrici delle posizioni valide per gli spareggi. La squadra di Faustino ha provato l’allungo in classifica con un buon primo tempo, senza riuscire poi a replicare nella seconda frazione, complice una Sanciprianese che ha preso le misure e concesso poco.

LA PARTITA – L’inizio gara convinto del Rione Terra Sibilla spaventa gli ospiti, che si rintanano in area di rigore, costretti a difendersi dai minacciosi calci piazzati, che portano prima Romano a staccare di testa al 4′ costringendo ad una bella parata Bruno, e poi al tiro sporco di Cirino in mischia qualche minuto dopo, senza riuscire a sbloccare il match. Al 26′ si accende Migliaccio, che prende palla sulla destra, si accentra sul sinistro e calcia di poco sopra l’incrocio dei pali. Quattro minuti dopo ci prova invece Sardo con un altro tiro in mischia sul primo palo, ma Bruno si fa aiutare da un compagno e riesce a sventare la minaccia. Unico tiro in porta degli ospiti nel primo tempo è quello di Mugione da fuori area, ma troppo centrale per impensierire Navarra. Col primo tempo che volgeva verso il termine, l’ultimo sussulto arriva su un nuovo calcio piazzato scodellato in mezzo, dal quale Improta, di testa, si inventa una traiettoria che scavalca il portiere, ma la bandierina alta del secondo assistente Del Prete strozza l’urlo in gola ai ragazzi in maglia bianca ed ai sostenitori sugli spalti. Nel secondo tempo ci si aspetta che l’inerzia porti i padroni di casa ad aumentare la spinta offensiva, ma la Sanciprianese esce dagli spogliatoi con maggiore concentrazione, limitando le azioni pulite degli avversari e, anzi, creando qualche grattacapo a Navarra con un paio di conclusioni pericolose, soprattutto con il tiro a giro di Mugione (già a segno all’andata), che colpisce solo esternamente la parte alta della rete. Il Rione Terra Sibilla prova a scuotersi con orgoglio solo nel finale, per non lasciare nulla di intentato in una gara da provare a vincere: al terzo dei 4′ di recupero arriva il cross di Mari dalla sinistra, Migliaccio lascia scorrere e Granata impatta di testa un pallone rallentato dal rimbalzo sul terreno di gioco, non riuscendo così a dare sufficiente forza per sbloccare il risultato e dando la possibilità a Bruno di distendersi per parare.

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Navarra, Sardo, Cirino, Romano, Castaldo, Amabile (63′ Bullone), Gallo (71′ Mari), Scherillo (66′ Granata), Migliaccio, Improta, Del Giudice (60′ Alborino).

SANCIPRIANESE: Bruno, Battista (16′ Sessa), Franchini, Barletta, D’Alterio, Capogrosso, Mugione, Zacchia (77′ Ciardulli), Ronga (65′ Castiello), Di Tella, Coppola

ARBITRO: Gerardo Pagnotta (Nocera Inferiore)

ASSISTENTI: Angelo Tisi (Salerno) e Davide Del Prete (Frattamaggiore)

NOTE: Ammoniti Capogrosso, Zacchia, Barletta, Franchini (SAN), Sardo, Scherillo (RTS). Recupero: 0 1°T, 4′ 2°T