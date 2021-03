POZZUOLI – Ci sono altri due casi di Covid-19 all’ufficio Anagrafe e uno negli uffici dell’acquedotto, nella palazzina di via Carlo Levi a Monterusciello. E’ quanto emerso dall’ultimo screening effettuato lunedì dopo la positività di un’impiegata che lavoro nell’ufficio stato civile. In tutto, dunque, i positivi tra gli impiegati dell’anagrafe sono tre. I quattro sono in isolamento domiciliare e gli uffici sono regolarmente aperti al pubblico.