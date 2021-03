LICOLA – Maxi operazione antidroga nella serata di giovedì tra Licola Borgo e Varcaturo. Durante le operazioni condotte dai finanzieri del GICO e dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli sono stati rinvenuti e sequestrati 100 chili di cocaina, 50 chili di hashish, 9 pistole e oltre 300mila euro in contanti confezionati sottovuoto. La droga, confezionata in involucri contrassegnati da frecce gialle e rosse, è stata trovata all’interno di autentici bunker sotterranei, realizzati sotto ai pavimenti di alcune villette che sorgono in via Madonna del Pantano e via Staffetta a cui si accedeva attraverso tombini idraulici. Diverse persone sono state fermate: la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. (seguiranno approfondimenti)