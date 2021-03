POZZUOLI – Sono stati assolti e rimessi in libertà dopo meno di 24 ore Vincenzo Emir Del Sole e Patrizio Formato, i due fermati l’altro ieri in via Reginelle, nel quartiere di Monterusciello, dove erano stati trovati in possesso di marijuana. Ieri pomeriggio, durante il processo celebrato con rito direttissimo, il giudice per le indagini preliminari Vincenzo Paladino non ha convalidato l’arresto né per Del Sole, 28enne residente a Giugliano, né per Patrizio Formato, 33enne di Pozzuoli. Nei loro confronti non sono stati ritenuti “sussistenti i gravi indizi di colpevolezza”. Secondo il giudice Del Sole ha fornito una giustificazione plausibile in merito alla provenienza dei soldi (165 euro) in suo possesso e che la droga (27 grammi di marijuana) sia da ritenere, vista la contitolarità, per uso personale. Pertanto il Gip ha rigettato la richiesta di custodia cautelare ed ha disposto la liberazione di Del Sole e Formato.