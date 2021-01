POZZUOLI – Un’operazione di prevenzione e contrasto alla criminalità è in corso da questa mattina nel quartiere di Monterusciello, dove sono in atto numerosi controlli da parte dei carabinieri. In particolare via Modigliani, via Monterusciello e diverse zone del rione sono state “attenzionate” dai militari, con posti di blocco anche durante l’uscita degli studenti dalle scuole. Numerosi uomini e mezzi della stazione di Monterusciello e del reparto radiomobile della compagnia di Pozzuoli sono impegnati sul territorio nell’operazione ribattezzata “Alto Impatto”.